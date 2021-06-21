Украина – в топе стран по пахотными землям: к чему это приведет

Украина находится на 9 месте в мире по распаханностью земель. Всего их площадь составляет 33 миллиона гектаров.

Сообщается, что более 60% пахотных земель в Украине покрытые черноземами, что является очень высоким показателем. Вместе с тем, такое количество пахотных земель имеет и негативную сторону.

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В Украине распашка земель составляет более 54% территории, что приводит к значительному развитию деградационных процессов. 13 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии, а еще более 6 миллионов гектаров систематически подвергаются ветровой эрозии. Пылевыми бурями охвачены 20 миллионов гектаров земель.

По мнению ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур катаклизмов. Через 30-40 лет это может грозить опустыниванием больших территорий.

Наше государство присоединилось к процессу установления и реализации добровольных национальных задач по достижению нейтрального уровня деградации земель. Такая работа проводится в рамках внедрения Целей Устойчивого Развития и Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием. Чтобы достичь нейтрального уровня деградации земель, должны воплощать меры по стабилизации повышение содержания гумуса в почвах, – отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

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