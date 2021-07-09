Украина уменьшила переработку подсолнечника: как с этим связан экспорт

В мае этого года переработка семян подсолнечника в Украине упала до наименьшего месячного объема. Показатель составил лишь 793,4 тысяч тонн.

Интересно, что майский показатель уступает апрельскому на целых 25%. Кроме того, он стал минимальным месячным показателем за последние 8 сезонов.

Интересно Bosch + BASF: начинает работу совместное предприятие по smart-земледелию

Такое резкое сокращение объемов переработки семян подсолнечника прежде всего связано с конъюнктурой экспортного рынка подсолнечного масла и спросом ключевых импортеров.

Также важную роль играет ограниченное предложение сырья и существующая квота на экспорт подсолнечного масла из Украины, которое действует до конца текущего сезона.

Всего в сентябре – мае 2020/21 МГ Украина переработала 11,2 миллиона тонн семян подсолнечника, что меньше прошлогоднего показателя на 15%.

В Украине установили уникальный аграрный рекорд. Больше об этом читайте в материале Агро 24