На полигоне аграрных инноваций Digital Field создали гигантский герб Украины, который занимает площадь 60 тысяч квадратных метров.

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Как отметил инициатор проекта Ярослав Бойко, который является СЕО AgriLab, благодаря современным агротехнологиям любое поле можно превратить произведением искусства.

Для создания герба мы разработали электронную карту-задачу, привязав норму высева к GPS-координатам. Затем карту загрузили в бортовой компьютер трактора, который управлял сеялкой точного высева – Precision Planting. Техника, двигаясь по полю, фактически без человеческого вмешательства, высеяла герб, автоматически отключая секции в нужных местах, – рассказал он.

Для процесса высева герба подобрали самые современные ресурсы. Удобрения, семена и система защиты позволят растениям развиваться и оставаться зелеными дольше.

Проект имел цель показать инновационный потенциал аграрного сектора Украины, и новый рекорд прекрасно справился с этой задачей.

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