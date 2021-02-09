В 2020 году Украина побила несколько рекордов собственного экспорта. Основными покупателями нашей продукции были страны Азии, которые опередили по объемам приобретенного продовольствия страны Евросоюза и СНГ.

Как сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" академик НААН Николай Пугачев, по итогам календарного 2020 года были зафиксированы самые большие в истории Украины объемы экспорта подсолнечного масла – 6,9 миллиона тонн и мяса птицы – 431 тысяча тонн. Кроме того, были достигнуты максимальные значения в экспорте меда (81 тысяча тонн), замороженных плодов и ягод (55 тысяч тонн), макаронных изделий (30 тысяч тонн) и консервированных томатов – 66 тысяч тонн.

Обратите внимание! Украина уступила лишь США в экспорте зерновых

По итогам 2020 года, Украина в целом экспортировала агропродукции на 22,391 миллиарда долларов, побив рекордный показатель-2019, который составлял 22,350 миллиарда долларов.

Топ-10 стран-импортеров из Украины

(доллары США)

КНР – 3,554 миллиарда Индия – 1,498 миллиарда Нидерланды – 1,422 миллиарда Египет – 1,367 миллиарда Турция – 1,069 миллиарда Испания – 985 миллионов Польша – 850 миллионов Италия – 584 миллиона Германия – 581 миллион Индонезия – 566 миллионов

В прошлом году эти страны вместе сформировали для отечественных экспортеров агропродовольства около 56% валютных поступлений.

Решающим для суммарного роста экспорта продукции АПК в 2020 году, по оценкам ученых Института аграрной экономики, стало увеличение объемов поставок в Азию, которое в прошлом году достигло своего наибольшего значения за период независимости Украины. При этом стоимость поставок в три других региона – ЕС, Африку и СНГ – весьма существенно снизилась.

Стоимостные объемы отечественного экспорта в страны Азии увеличились на 16% – до 10,9 миллиарда долларов. В прошлом году доля азиатских стран впервые составила почти половину – 48,7% – от общего украинского аграрного экспорта. В то же время, экспорт в страны ЕС уменьшился почти на 11% – до 6,7 миллиарда долларов.

Нетипичные товары

В 2020 году Украина смогла существенно нарастить экспорт некоторых нетрадиционных для отечественного аграрного сектора товаров. О каких именно продукты идет речь? Читайте в материале Агро24 "Украина нарастила экспорт нетипичных аграрных товаров".