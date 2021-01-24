Украина уступила только США в экспорте зерновых
По итогам 2019/2020 маркетингового года Украина стала второй в мире по объему экспорта зерновых культур.
По отдельным культурам достижения Украины такие: 2 место в мире по объему поставок ячменя, 4 – по кукурузе, 5 – по пшенице. Крупнейшим экспортером зерновых за год уже традиционно стали США, сообщает Минэкономики Украины.
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Отдельно за 2020 год урожай зерновых и зернобобовых в Украине составил 65,4 миллиона тонн. Это высокий показатель, но заметно ниже, чем в предыдущие годы: в 2019-м – 75,1 миллиона тонн, в 2018-м – 70,1 миллиона тонн.
Урожай зерновых-2020 в Украине
- пшеница – 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га
- ячмень – 7,8 млн тонн с площади 2,4 млн га
- горох – 516,2 тисяч тонн с площади 237,7 тисяч га
- кукуруза – 29,8 млн тонн с площади 5,3 млн га
- гречка – 106,5 тисяч тонн с площади 78,5 тисяч га
- просо – 244 тисяч тонн с площади 150,4 тисяч га
- сахарная свекла – 9,2 млн тонн с площади 216 тисяч га
- подсолнух – 13,1 млн тонн с площади 6,4 млн га
- соя – 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га
- рапс – 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га
Источник: 24 канал
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