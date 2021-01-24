По итогам 2019/2020 маркетингового года Украина стала второй в мире по объему экспорта зерновых культур.

По отдельным культурам достижения Украины такие: 2 место в мире по объему поставок ячменя, 4 – по кукурузе, 5 – по пшенице. Крупнейшим экспортером зерновых за год уже традиционно стали США, сообщает Минэкономики Украины.

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Отдельно за 2020 год урожай зерновых и зернобобовых в Украине составил 65,4 миллиона тонн. Это высокий показатель, но заметно ниже, чем в предыдущие годы: в 2019-м – 75,1 миллиона тонн, в 2018-м – 70,1 миллиона тонн.

Урожай зерновых-2020 в Украине