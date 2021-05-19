Что касается денежного эквивалента, то в период январь-февраль он составил 22,9 миллиона долларов. По сравнению с прошлогодним показателем это больше на 16,2%.

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Крупнейшими поставщиками живой птицы в течение этих четырех месяцев стали соседние и ближние страны. 37,8% птицы в Украину завезли из Венгрии. Доля Польши составляет 24,6%, а на третьем месте с показателем в 15,8% оказалась Германия.

Ранее также сообщалось, что импорт крупного рогатого скота в Украине сократился на 20%.

Украина увеличила объемы вылова рыбы. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина увеличила вылов рыбы".