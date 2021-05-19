Уже с четверга экспортеры снизили в портах цены закупки до 8550-8650 гривен/тонна. Переработчики продают кукурузу с доставкой на завод по 8200-8300 гривен/тонна.

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Всего за сезон Украина уже экспортировала 19,8 миллионов тонн кукурузы, что на 38% меньше прошлогоднего показателя. До конца сезона нужно реализовать еще 3-4 миллиона тонн. Главным покупателем остается Китай, поскольку ЕС сократил импорт кукурузы до минимума на фоне высоких цен.

Главным фактором давления на цены остаются прогнозы рекордного урожая пшеницы и кукурузы в новом сезоне.

В Украине стали ловить больше рыбы. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина увеличила вылов рыбы".