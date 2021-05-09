Объем экспорта лука составил 11 тысяч тонн, его стоимость оценивается в 2,3 миллиона долларов (+44%). Выросли доходы и от экспорта огурцов (+62%), томатов (+100%), капусты (+38%).

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Прибыль от продажи за границу консервированных томатов украинского производства увеличились до 18 миллионов долларов (+10%). Интересно, что количественный показатель в этом сегменте снизился.

Уменьшились поставки на глобальный рынок различных соков, что снизило прибыль до 12 миллионов долларов (-31%).

Стоимость всех продуктов постепенно растет. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Цены на продовольствие растут: что подорожало больше всего и почему".