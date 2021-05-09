Объем экспорта лука составил 11 тысяч тонн, его стоимость оценивается в 2,3 миллиона долларов (+44%). Выросли доходы и от экспорта огурцов (+62%), томатов (+100%), капусты (+38%).
Интересно Как открытие рынка земли повлияет на арендные отношения
Прибыль от продажи за границу консервированных томатов украинского производства увеличились до 18 миллионов долларов (+10%). Интересно, что количественный показатель в этом сегменте снизился.
Уменьшились поставки на глобальный рынок различных соков, что снизило прибыль до 12 миллионов долларов (-31%).