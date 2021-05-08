Середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО в квітні склало 120,9 пункта. Це на 1,7% вище в порівнянні з березневим показником-2021 і на 30,8% вище в порівнянні з рівнем відповідного періоду 2020 року. Значення даного Індексу, який дозволяє щомісяця відслідковувати коливання світових цін на найбільш уживані продовольчі товари, досягло найвищого рівня з 2013 року. Проте в номінальному вираженні воно все ще на 12% нижче свого історичного максимуму, досягнутого в лютому 2011 року.

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Цукор

Внаслідок затримок із збиранням врожаю в Бразилії та через інформацію про збитки від заморозків у Франції значення Індексу цін на цукор за місяць збільшилося на 3,9% у порівнянні з минулим місяцем, опинившись майже на 60% вище, ніж у квітні 2020 року.

Рослинна олія

Індекс цін на рослинні олії у квітні піднявся на 1,8% в зв'язку з ростом міжнародних котирувань пальмового масла на тлі побоювань щодо більш повільного, ніж очікувалося, зростання виробництва в основних країнах-експортерах. Крім того, було зафіксовано зростання цін на соєву і ріпакову олії, в той час як ціни на соняшникову олію дещо знизилися.

М’ясо



Східна Азія "піднімає" цінина м'ясо / Фото Pixabay

Середнє значення Індексу цін на м'ясо збільшилася на 1,7% у порівнянні з березневим рівнем: зростання котирувань яловичини, баранини і свинини обумовлене стійким попитом у Східній Азії. При цьому ціни на м'ясо птиці залишалися на стабільному рівні, що відображає в цілому збалансовану обстановку на світових ринках.

Зернові

Індекс цін на зернові у квітні зріс на 1,2%, знівелювавши його короткочасне падіння в березні, і на 26% перевищив рівень квітня-2020. Менш масштабні, ніж очікувалося, плани на посівну в США і побоювання, викликані станом посівів в Аргентині, Бразилії і США, призвели до того, що в квітні ціни на кукурудзу зросли на 5,7%. Міжнародні ціни на пшеницю в цілому залишалися стабільними, у той час як котирування рису, ячменю і сорго дещо знизилися.

Молочна продукція

Значення Індексу цін на молочну продукцію зросло на 1,2% в порівнянні з березнем, при цьому котирування масла, сиру і сухого знежиреного молока підвищилися через високий імпортний попиту з боку Азії.

ТИМ ЧАСОМ…

Експерти запевняють: хліб в Україні незабаром подорожчає. І це при тому, що впродовж останнього року ціна на хліб уже зросла на 12,5%.