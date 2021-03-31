Украина в первые месяцы 2021 удалось нарастить экспорт сыворотки. Показатели выросли почти на половину, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

На протяжении января и февраля 2021 года Украина экспортировала 4,2 тысяч тонн молочной сыворотки. Это на 40,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интересно Китай – главный покупатель украинского ячменя

В денежном эквиваленте экспорт вырос на 33% – до 3,7 миллионов долларов. Активно украинскую молочную сыворотку в январе-феврале покупали Китай (52,3%), Филиппины (12,5%) и Пакистан (10%).

Импорт молочной сыворотки в Украине за первые два месяца этого года сократился на 1,9% – до 886,2 тонн. На закупку этого товара за границей Украина потратила 1,2 миллиона долларов. Самыми большими поставщиками молочной сыворотки в Украине стали Польша (29,4%), Германия (22%), Швеция (16,3%).

Украина является одним из лидеров выращивания "сладкой" культуры. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина держится среди "сладких" лидеров мира".