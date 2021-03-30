В Україні суттєво знизилося виробництво цукрових буряків і цукру. Але наша країна залишається одним з лідерів на світовому цукровому ринку.

Про це заявляють у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

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Навіть сьогодні Україна ще входить у десятку найбільших виробників цукрових буряків та відповідно й цукру у світі. Хоча площі вирощування зменшилися з 1,8 мільйона гектарів до 200 тисяч, а кількість виробленого цукру скоротилася з понад 5 мільйонів тонн до 1 мільйона, – каже завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення центру Олександр Захарчук.

Де найбільші площі цукрового буряку?

На сьогодні близько 80% усіх посівних площ та валового збору цукрових буряків припадає на Європу, відзначає експерт. Найбільші посівні площі цукрових буряків зосереджено в Росії, Франції, Польщі, Німеччині, Італії, Румунії, Чехії, Словаччині, Англії, Бельгії та Україні.

Як розвиватиметься цукрова галузь?

Захарчук прогнозує, що світове виробництво цукру може досягти 200 мільйонів тонн, з яких близько 70% продукції отримуватимуть з цукрової тростини і 30% – з цукрових буряків.

Експерт також відзначив, що сучасна технологія вирощування насіння цукрових буряків пе­редбачає застосування генетично однонасінних сортів і гібридів, створених на стерильній основі з потенційною врожайністю до 100 тонн з гектара і цукристістю до 20%.

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