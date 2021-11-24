Успешный сезон

В текущем году Украина экспортирует 430 тысяч тонн курятины. Это позволяет нашей стране являться одним из лидеров в этом направлении.

Интересно Напиток ценой золота: во Франции продали бочку самого дорогого вина

Этот показатель ставит Украину на 5-е место среди мировых лидеров по экспорту курятины. Перед нами расположились Бразилия, ЕС, Таиланд и Турция.

Лидер рейтинга – Бразилия – в 2021 году экспортирует 4 миллиона 55 тысяч тонн продукции. А вот Турция обогнала нас с небольшим отрывом – 470 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что украинское правительство не намерено в этом году ограничивать экспорт зерна.