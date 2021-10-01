Україна зберегла за собою четвертий рядок, який обіймала вже минулого року.

Зверніть увагу! Як експорт зерна вплине на курс гривні, – прогноз експерта

За даними Європейської комісії, лідери аграрного продовольчого експорту в країни ЄС:

  • Бразилія
  • Великобританія
  • США
  • Україна
  • Китай

Від усього експорту продовольства до Євросоюзу ця п’ятірка має третину – 34%.

Загалом, у першому півріччі 2021 року світові виробники дещо зменшили обсяги експорту агропродовольчих товарів до ЄС – на 1,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше зниження спостерігалося у таких сегментах:

  • горіхи і спеції
  • тропічні фрукти
  • необсмажена кава
  • чай
  • фруктові соки

В той же час Євросоюз став більше закупати такі продукти:

  • макуха +28%
  • соя +27%
  • жирні кислоти і воск +14%