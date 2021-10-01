Україна зберегла за собою четвертий рядок, який обіймала вже минулого року.

Зверніть увагу! Як експорт зерна вплине на курс гривні, – прогноз експерта

За даними Європейської комісії, лідери аграрного продовольчого експорту в країни ЄС:

Бразилія

Великобританія

США

Україна

Китай

Від усього експорту продовольства до Євросоюзу ця п’ятірка має третину – 34%.

Загалом, у першому півріччі 2021 року світові виробники дещо зменшили обсяги експорту агропродовольчих товарів до ЄС – на 1,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше зниження спостерігалося у таких сегментах:

горіхи і спеції

тропічні фрукти

необсмажена кава

чай

фруктові соки

В той же час Євросоюз став більше закупати такі продукти: