Україна зберегла за собою четвертий рядок, який обіймала вже минулого року.
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За даними Європейської комісії, лідери аграрного продовольчого експорту в країни ЄС:
- Бразилія
- Великобританія
- США
- Україна
- Китай
Від усього експорту продовольства до Євросоюзу ця п’ятірка має третину – 34%.
Загалом, у першому півріччі 2021 року світові виробники дещо зменшили обсяги експорту агропродовольчих товарів до ЄС – на 1,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше зниження спостерігалося у таких сегментах:
- горіхи і спеції
- тропічні фрукти
- необсмажена кава
- чай
- фруктові соки
В той же час Євросоюз став більше закупати такі продукти:
- макуха +28%
- соя +27%
- жирні кислоти і воск +14%