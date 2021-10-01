Украина закрепилась в топ-5 продуктовых экспортеров в Евросоюз

Украина вошла в пятерку стран, которые в первом полугодии 2021 года отправили больше всего аграрных продовольственных продуктов в Европейский Союз.

Украина сохранила за собой четвертую строчку, которую занимала уже в прошлом году.

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По данным Европейской комиссии, лидеры аграрного продовольственного экспорта в страны ЕС:

Бразилия

Великобритания

США

Украина

Китай

От всего экспорта продовольствия в Евросоюз эта пятерка имеет треть – 34%.

В первом полугодии 2021 года мировые производители несколько уменьшили объемы экспорта агропродовольственных товаров в ЕС – на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее снижение наблюдалось в следующих сегментах:

орехи и специи

тропические фрукты

необжаренный кофе

чай

фруктовые соки

В то же время Евросоюз стал больше закупать следующие продукты: