По объемам выращивания кабачковых культур в 2019 году Украина уступала только Китаю. Интересно, что на промышленные и фермерские хозяйства приходится лишь 2% выращенных в Украине тыкв.

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В 2020 году украинцы вырастили 650 тысяч тонн тыкв, что на 9% меньше предыдущего показателя. Такая ситуация сложилась как из-за уменьшения площадей под культурой, так и из-за уменьшения урожайности.

В этом году в Украине ожидают лучшего показателя, в частности благодаря улучшению урожайности.

Сообщается, что экспорт тыквы у нас практически не развит, поэтому вся продукция остается для покрытия внутренних потребностей.

Яблоки в Украине быстро падают в цене. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Самая низкая цена за 3 года: яблоки стремительно дешевеют".