Украинские садоводы еще неделю назад опустили минимальные пределы ценового диапазона практически на все сорта яблок до отметки 5 гривен за килограмм, что в среднем на 37% дешевле, чем в начале октября. На сегодня большинство отечественных производителей предпочитают закладывать на хранение яблоки зимних сортов в ожидании высоких цен и улучшения ситуации на рынке.

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Еще один фактор, который влияет на цену: розничные сети и оптовые компании сейчас заявляют о низкой реализацию яблок в розницу, поэтому они свели к минимуму закупку фруктов.

На сегодня отпускные цены на яблоки в Украине в среднем на 35% ниже, чем в аналогичный период-2020 и является самым низким за последние три года. Такие цены на яблоки озвучивались в 2018-м, когда в стране был собран рекордный урожай фруктов.

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