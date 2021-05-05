Зараз вірус встиг поширитися у США та декількох європейських країнах. Вірусологи повідомляють, що хвороба дуже стійка і заразна, і коли вже потрапила в сад, то позбутися її вкрай важко.

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Коричнева ругоза завдає шкоди плодам та може вбити рослину цілком. Вірус може стати причиною великих втрат у розплідниках томатів. Також повідомляється, що можливість спалаху вірусу по всьому світу дуже висока, тому виробників закликають бути обачними та уважно моніторити стан рослин.

Також зазначається, що тобамовіруси атакують лише рослини, але деякі з них настільки поширені, що містяться, наприклад, майже у всіх тютюнових. Найпоширенішими тобамовірусами в томатах є вірус тютюнової мозаїки (TMV) та вірус томатної мозаїки (ToMV). Сучасні сорти томатів виведені стійкими до цих двох вірусів.

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