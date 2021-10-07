Украина увеличила производство яблочного сока

Украинские производители яблочного сока наращивают свои мощности. Им удалось значительно превысить прошлогодний показатель.

В течение 2021 года украинские производители яблочного сока изготовили уже 33,1 миллионов литров продукции. Это на целых 68,4% больше прошлогоднего показателя.

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Особенно продуктивным оказался август. За этот месяц было изготовлено 13,4 миллионов литров – на 140,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также отмечается, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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