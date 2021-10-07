Впродовж 2021 року українські виробники яблучного соку виготовили вже 33,1 мільйонів літрів продукції. Це аж на 68,4% більше за минулорічний показник.

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Особливо продуктивним видався серпень. За цей місяць було виготовлено 13,4 мільйонів літрів – на 140,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також зазначається, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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