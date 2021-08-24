Законом чітко визначені розміри таких ділянок:

для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

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Ви маєте право отримати у приватну власність до шести земельних ділянок різного цільового призначення (один раз по кожному виду використання).

Що потрібно зробити,

щоб реалізувати право на безоплатне отримання землі?

Оберіть вільну земельну ділянку за бажаним місцем розташування та з відповідним цільовим призначенням. У цьому може допомогти Публічна кадастрова карта.

Зверніться до сільської, селищної, міської ради (якщо питання стосуються земель комунальної власності) з необхідними документами:

клопотання із зазначенням цільового призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри;

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (виготовити графічні матеріали вільної земельної ділянки Ви можете власноруч за допомогою Публічної кадастрової карти або звернутися до фахівців системи надання безоплатної правової допомоги);

погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб);

документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства);

копія документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорта громадянина України).



Відповідний орган місцевого самоврядування розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні (у зв'язку з чим можуть відмовити у наданні такого дозволу читайте на сайті Мін’юсту.

3. Замовте розроблення проекту землеустрою у землевпорядній організації шляхом укладення відповідно договору з чітким визначенням вартості та строків виконання робіт.

У разі відсутності у виконавця робіт сертифіката інженера-землевпорядника, проект землеустрою буде вважатись недійсним і державну реєстрацію земельної ділянки буде здійснити неможливо.

4. Зареєструйте земельну ділянку у Державному земельному кадастрі.

Для цього необхідно звернутися до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки із:

заявою про внесення відомостей до Державного земельного кадастру (реєстрацію земельної ділянки);

оригіналом документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

документацією із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Державний кадастровий реєстратор протягом 14 робочих днів розглядає подані документи та на підтвердження державної реєстрації видає заявнику безоплатно витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, в якому зазначаються відомості внесені до Поземельної книги, зокрема, кадастровий номер. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.

5. Затвердіть проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надавши до місцевої ради:

клопотання про затвердження проекту землеустрою;

екземпляр погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Рішення про затвердження проекту землеустрою є одночасно рішенням про передачу земельної ділянку у власність чи у користування.

6. Державна реєстрація права власності тепер вашої земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Реєстрацію права власності на земельну ділянку здійснюють центри надання адміністративних послуг, а також нотаріуси на підставі заяви та доданих до неї документів:

документа, що посвідчує особу;

засвідченої копії рішення про безоплатну передачу земельної ділянки;

витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

документа, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно – в розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк розгляду заяви – 5 робочих днів.

Після реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ви стаєте повноправним власником земельної ділянки.



Як реалізувати своє право на отримання земельної ділянки / Інфографіка Мін’юсту України

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