У разі набуття земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність за відплатним договором (купівля-продаж, рента, міна тощо) нотаріус зобов’язаний перевірити джерела походження коштів або інших активів набувача.

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Джерелами походження коштів для набуття у власність земельної ділянки можуть бути:

заробітна плата (грошове забезпечення);

гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами;

дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності;

дохід від відчуження майна;

дивіденди;

проценти;

роялті;

страхові виплати;

виграші (призи) в азартні ігри, виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора;

призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях;

благодійна допомога;

пенсія;

спадщина;

подарунки;

кошти, отримані в позику (кредит);

набуття права на знахідку або скарб;

інші джерела, не заборонені законом.

Документами, що підтверджують джерела походження коштів, є:

декларація про майновий стан і доходи;

декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру/декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування;

річна (квартальна, інша) фінансова та/або податкова звітність юридичної особи – набувача та фізичної особи-підприємця (за наявності), що отримана нотаріусом безпосередньо від набувача (баланс, витяги, що містять дані про прибутки та збитки господарської діяльності клієнта, податкова декларація з додатками);

фінансова звітність юридичної особи – набувача, що оприлюднена відповідно до вимог законодавства;

інші документи, що підтверджують джерела походження коштів.

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