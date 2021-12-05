Сколько фруктов употребляют украинцы

Низкая покупательная способность населения заставляет людей экономить на питании. В частности, украинцы покупают меньше фруктов и ягод.

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Как показывает исследование Института аграрной экономики, жители Украины потребляют только 60% рациональной нормы фруктов. Это может оказать негативные последствия для здоровья и коллективного иммунитета.

Также сообщается, что у Украины не слишком сильные позиции на глобальном рынке плодов и ягод. Экспортные поставки составляют всего 10%, импортные – целых 50%.

Ранее сообщалось, что цена ягод в Украине выросла из-за популярности украинской продукции на экспортном рынке. Соответственно, внутренние цены приравнялись к глобальным.