Скільки фруктів споживають українці

Низька купівельна спроможність населення змушує людей економити на харчуванні. Зокрема, українці купують менше фруктів та ягід.

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Як показує дослідження Інституту аграрної економіки, жителі України споживають лише 60% від раціональної норми фруктів. Це може мати негативні наслідки для здоров'я та колективного імунітету.

Також повідомляється, що Україна має не надто сильні позиції на глобальному ринку плодів та ягід. Експортні поставки становлять лише 10%, імпортні – цілих 50%.

Раніше повідомлялося, що ціна ягід в Україні зросла через популярність української продукції на експортному ринку. Відповідно, внутрішні ціни прирівнялися до глобальних.