В Украине началась жатва

Фермеры Херсонщины начали собирать урожай. Первой культурой, которую собирают аграрии, стал ячмень.

Средняя урожайность озимого ячменя сейчас составляет 32,5 центнера с гектара.

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Всего в степях Таврии нужно обмолотить 723 тысячи гектаров озимых пшеницы, ячменя и других ранних культур.

Также сообщается, что погода мешает сбору урожая. Жара достигает 40 градусов по Цельсию, а иногда добавляются непродолжительные, но очень сильные дожди и грозы. Осадки очень препятствуют полевым работам, ведь на переувлажненную землю невозможно вывести технику. Также из-за чрезмерной влажность развились и грибковые болезни, которые снижают урожайность зерновых.

Овощи и фрукты перед употреблением надо очистить от вредных веществ. Больше об этом читайте в материале Агро 24