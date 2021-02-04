В Украине обвалилось промышленное кролиководство
В 2020 году было реализовано почти в 2 раза меньше крольчатины, чем в предыдущий сезон.
Источник: Государственная служба статистики
В 2020 году промышленные производители реализовали на убой 15 тысяч голов кроликов. Это целых 95,5% меньше, чем в 2019 году.
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Живая масса забоя составила 48,4 тонн кроликов, что на 93,8% меньше, чем за 2018 год. А вот средний вес животного составлял 3,2 килограмма, что на 38% больше, чем в 2019 году.
Также стоит отметить, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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