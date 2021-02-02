Пищевая революция в Гонконге – местные власти разрешили продавать искусственную "рыбу", выращенную в лабораториях.

Источник: Landlord

Выход на рынок Гонконга "рыбных" бургеров от фудтех-стартапа Avant Meats открывает новый тренд в пищевой промышленности и мощно стимулирует развитие продуктов из биореактора.

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Это первая искусственная "рыба" в мире, которую будут открыто продавать. И только второй такой прецедент для лабораторных продуктов. Несколько ранее (в декабре-2020) правительство Сингапура разрешило продажу "мяса цыпленка" того же фудтех-стартапа Avant Meats.

Как создают искусственную "рыбу"

Изготавливают искусственную "рыбу" из клеток морского окуня. Их закладывают в биореактор и "кормят" глюкозой, минералами, аминокислотами, витаминами и протеинами.

Растет "рыба очень быстро". Для сравнения: на классических фермах рыба, в зависимости от вида, достигает промышленного размера через 1-2 года, в природе – в полтора-два раза дольше, а в биореакторе полноценные "филе" появляются уже через 2 месяца.

Пока большинство жителей Гонконга скептически относятся к лабораторной "рыбе", так как считают ее "неестественной, генетически модифицированной". Но исследователи Avant Meats утверждают, что к ГМО-технологиям новый продукт не имеют никакого отношения.

Молочная революция

В другом направлении пошли австралийские пищевые технологи - они не создают новые продукты, а делают так, чтобы натуральные дольше сохранялись. Про их интересную революционную разработку читайте в материале Агро24 "Свежее молоко – 60 дней: изобретена новая технология".