Проект предусматривает регулирование содержания трансжирных кислот в пищевых продуктах, предлагаемых конечному потребителю.
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Законопроект имеет цель предотвратить возникновение неинфекционных заболеваний, в частности ишемической болезни сердца, за счет содействия здоровому питанию, улучшение рациона питания и здоровья населения.
Инициаторы убеждены, что предложенные изменения снизят уровень потребления трансжиров во всех возрастных группах и улучшат питательную ценность пищевых продуктов.