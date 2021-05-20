Одной из самых актуальных проблем здравоохранения является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые Техасского технологического университета провели исследование, как масло влияет на сердце и сосуды.

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Согласно их выводам, соевое масло является самым полезным для сердечно-сосудистой системы. Оно укрепляет сердце и способствует снижению "вредного" холестерина в крови.

Также соевое масло способствует укреплению иммунной системы. Кроме того, оно улучшает обменные процессы в организме и положительно влияет на работу головного мозга.

Ученые отмечают, что соевое масло также богато полиненасыщенными жирами омега-6, которых довольно часто не хватает организму.

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