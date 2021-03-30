Подсолнечное масло продолжает дорожать. На мировом рынке цена за тонну составила 1,7 тысяч долларов – это на 1000 долларов больше, чем прошлым летом.

Цена выросла из-за падения объемов производства в Украине, России и Аргентине, которые поставляют масло на мировой рынок. Вместе с тем, спрос из-за высокой цены почти не снижается.

Интересно Украинцам стоит ожидать подорожания яиц и молочных продуктов

Индия – один из крупнейших импортеров масла – стала покупать меньше продукции, а вот Китай только наращивает объемы поставок. Поэтому, пользуясь спросом и хорошей ценой, Украина увеличивает экспорт за границу. В феврале объемы проданного масла выросли на 21%.

Между тем, на внутреннем рынке цена растет – стоимость масла обновила рекорд за 4 года. Дорожает продукт и в других странах, где выращивают подсолнечник.

В этом году урожай озимых обещает быть хорошим. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Озимые культуры: каково состояние почв и каким будет урожай".