Экономист Олег Пендзин объяснил причины подорожания продуктов потребительской корзины и спрогнозировал, какого роста цен стоит ожидать в дальнейшем.

По словам эксперта, стоит обращать внимание не на цену продукции, а какую часть доходов мы на нее потратим.

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Сегодня семья в Украине тратит на продукты 50% дохода, тогда как в Европе этот показатель составляет 12-18%. Цены на продукты примерно одинаковы, но уровень доходов существенно отличается.

Цены, конечно, зависят от наших зарплат, и наоборот. Например, куриные яйца – в цене есть не только комбикорм, но и зарплата тех, кто работает, и так далее. Если три месяца назад яйцо стоило 1,70 гривны, то сейчас 2,5 гривны. Объективно, яйца не могут стоить на рынке менее чем 35-36 гривен за десяток. Вот такая арифметика, – сказал Олег Пендзин.

Также он рассказал о темпах роста доходов украинцев.

"Если мы сравниваем доходы трудоспособного населения, то они растут. Минималка выросла на 24%, при том, что экономика упала. Но зарплата в доходах составляет только 50%, остальное – пенсии и соцвыплаты, а там рост намного меньше. Мы видим ситуацию, что в целом доходы населения растут не такими темпами, как расходы этого же населения. К сожалению, бедные, пенсионеры, сидящие на соцвыплатах, не имеют денег на пропитание", – сказал экономист.

Эксперт считает, что цены продолжат рост, но они будут держаться в пределах покупательной способности населения.

Украинские аграрии сделали акцент на продуктах, которые выгодно экспортировать, из-за чего значительно вырос импорт. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Российская гречка захватила украинский рынок".