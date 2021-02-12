Озимым культурам, посеянных в Одесской области, грозят резкие похолодания, которые прогнозируют уже в ближайшие дни.

Несмотря на снегопады на полях Одесской области почти нет снега. Если прогноз синоптиков о 15-16 градусах мороза осуществится, то холод может нанести серьезный ущерб урожаю озимых.

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Больше всего рискуют пострадать посевы ячменя, а вот пшеница может пережить заморозки немного лучше.

Также сообщается, что ранее снег на полях удерживали лесопосадки, которые со времен обретения Украиной независимости местное население значительно вырубило из-за подорожания угля, газа и других отопительных материалов.

Отметим, что в Украине площади озимых зерновых под урожай-2021 сократились на 400 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что в Украине пшеница уступает другим культурам из-за снижения урожайности. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина уменьшает площади посева пшеницы".