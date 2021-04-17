В Украине сократят площади под луком
В 2021 году площади под репчатым луком в Украине уменьшатся. Причиной этого являются критически низкие цены на продукцию.
Источник:EastFruit
Средние цены на лук на украинском рынке с конца июля 2020 года продолжают меняться в пределах 0,10-0,11 долларов за килограмм. До отметки в 0,13 цены доходили лишь в августе прошлого года.
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Таким образом, именно в Украине цены на репчатый лук являются самыми низкими в Европе.
В текущем сезоне Украина имеет все шансы экспортировать рекордный объем лука репчатого как минимум за последние пять маркетинговых лет. Однако, рост экспорта пока никак не отразился на ценах, и они продолжают находиться на предельно низких уровнях.
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