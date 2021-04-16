З початку року Україна зменшила постачання зерна на зовнішні ринки. Наразі показник становить на 20% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За 9 місяців 2020/2021 маркетингового року Україна експортовала 14,4 мільйонів тонн пшениці та 16,5 мільйонів тонн кукурудзи. Це на 20% та 29% менше аналогічного періоду минулого року.

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Таке скорочення пов’язане з недоотриманням врожаїв даних культур влітку 2020 року. Однак, завдяки зростанню цін на пшеницю і кукурудзу, падіння експортної виручки не таке стрімке. За вказаний період експортна виручка по пшениці скоротилася 20%, а по кукурудзі – на 7%, – повідомляє експерт Світлана Литвин.

Підвищений попит на кукурудзу на світовому ринку призвів до нетипової цінової ситуації на українському ринку зернових. Традиційно ціна на пшеницю перевищувала ціну на кукурудзу. Але на даний момент ціна закупки в українських портах на кукурудзу на 8-10% перевищує ціну пшениці.

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