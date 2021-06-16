На урожай фермеры не жалуются, по их словам, в 2021 году черешни много. Зато есть другая проблема – плоды невозможно собрать.

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Из-за ливня на Херсонщине у фермеров могут быть убытки

Садоводы рассчитывали получить неплохие прибыли, вместо этого будут считать убытки. Соответствующие последствия для аграриев могут иметь именно затяжные ливни. Дожди на Херсонщине продолжаются уже 2 недели, в это время к садам не подобраться.

Кроме того, спелые плоды набираются влагой, трескаются и гниют просто на деревьях. Некоторые люди собирают черешню уже не один год, однако они рассказали, что такого неудачного сезона не помнят.

Одно из хозяйств расположено в 60 километрах от Херсона. Со 100 гектаров садов под черешню там отвели 10. Сбор урожая начали с опозданием на неделю. На предприятии не скрывают – на экспорт не работают, а фрукты выращивают только для украинского покупателя.



Спелые плоды набирают влагу / Фото 24 канала

Однако в этом сезоне сбыть выращенное крайне трудно. Цена на рынках будет выше, как минимум, вдвое. Трейдер Алексей Толмачев приехал за товаром из Киева и объяснил, что довезти такую черешню до столицы крайне трудно. По дороге салон микроавтобуса придется не раз проветривать, чтобы плоды не портились.

Получат ли компенсации хозяйства

На государственную компенсацию потерь из-за так называемого погодного форс-мажора фермеры не надеются, ведь механизм возмещения очень бюрократический.

Сезон черешни на Херсонщине: смотрите видео 24 канала

"Есть система страхования, понимаете, А ведь это довольно запутанное дело. Потому что вложить надо большие деньги в страховочную компанию. А получим какие-то компенсации и процент, или нет, никто не знает", – сказал менеджер по реализации продукции хозяйства Василий Крето.

Выходом из ситуации могла бы стать переработка фруктов. Впрочем, о черешневых джемах и соках речь идти не может – крупных консервных предприятий на Херсонщине нет, на малых не хотят морочить голову с вишнями.

Все предприятия, которые были, они уже позакрывались – что брали на заморозку, на переработку и тому подобное. Те, что остались, они дают смешную цену,

– рассказал Василий Крето.



Ситуация с поздними сортами черешни может быть лучше / Фото 24 канала

Относительно прогнозов на сезон черешни в целом – фермеры еще надеются на лучшее. В садах остались плоды более поздних сортов и если ливни прекратятся, качественная черешня будет.