Социальные сети взорвала фотография с одесского рынка. Черешню продавали с очень оригинальным ценником: цена за килограмм – 500 гривен, отведать одну ягодку – 7 гривен. Один сорт даже стоил 680 гривен.

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Пользователи в комментариях устроили своеобразную "перекличку" с ценами на черешню в своем городе. Как написали украинцы, проживающие в Европе, в Риге килограмм черешни стоит 7-8 евро (235-265 гривен), в Барселоне – 3-5 евро (100-165 гривен), в Мадриде – 2-2,50 евро (68-80 гривен).

Вместе с тем в Украине цены также очень разнообразны. В Виннице купить черешню можно по цене 150 гривен за килограмм, в Киеве – 120-200. В сети черешню продают дешевле.

Ранее сообщалось, что сбор урожая черешни задержался из-за погоды. Также за холодной весны и дождей урожай не будет таким большим, как ожидалось.

Цена на сахар продолжит падение. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Сахар в Украине продолжит дешеветь".