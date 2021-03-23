Количество коров в Украине продолжает уменьшаться. Прирост скота в прошлом году не продемонстрировала ни одна область.

По состоянию на 1 марта 2021 в Украине насчитывается 1 миллион 673,2 тысячи голов коров. Это на 5,5% меньше прошлогоднего показателя.

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В сельскохозяйственных предприятиях сконцентрировано 424,5 тысяч голов коров. Это на 1,9% меньше, чем в 2020-м. Нарастили численность поголовья за соответствующий период хозяйства Ивано-Франковской (+ 11,9%; 4,7 тысяч), Тернопольской (+ 5.5%; 13,4 тысяч) и Винницкой (+ 4,4%; 31 тысяча) областей.

Хозяйства населения за рассматриваемый период сократили содержание молочного поголовья на 6,7% – до 1 миллиона 248,7 тысяч. Ни одна из областей не показала прирост численности коров.

В Украине обнаружили большое количество фальсифицированного масла. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Впечатляющие объемы подделки: 62% украинского масла оказалось фальсификатом".