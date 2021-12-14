Парадокс с пшеницей

В этом году украинские аграрии обновили исторический рекорд урожая пшеницы – 32,8 миллионов тонн. Казалось, что внутренним потребностям ничего не угрожает.

Не упустите Устойчивый Дракарис КЛП, или Системный подход как залог высокого урожая подсолнечника

Но объемы экспорта пшеницы тоже будут рекордными. Конечно, это позволит заработать много валюты, но и спровоцирует некоторые проблемы.

Дело в том, что за границу продают пшеницу высочайшего качества, соответственно, ее доля в Украине будет крайне низкой. В перспективе мукомолам придется использовать фуражную пшеницу.

В результате это повлечет за собой ситуацию, что хлеб подорожает, а его качество существенно снизится. Таким образом, несмотря на рекордный урожай, украинцам не удастся насладиться вкусным хлебом. Единственный плюс – валютные поступления будут сдерживать рост гривны.