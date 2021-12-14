Парадокс з пшеницею

Цього року українські аграрії оновили історичний рекорд урожаю пшениці – 32,8 мільйона тонн. Здавалося, що внутрішнім потребам нічого не загрожує.

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Але обсяги експорту пшениці також будуть рекордними. Звісно, це дозволить заробити багато валюти, але й спровокує деякі проблеми.

Річ у тому, що за кордон продають пшеницю найвищої якості, відповідно, її частка в Україні буде вкрай низькою. У перспективі борошномелам доведеться використовувати фуражну пшеницю.

У результаті це спричинить ситуацію, що хліб подорожчає, а його якість суттєво знизиться. Таким чином, попри рекордний урожай українцям не вдасться насолодитися смачним хлібом. Єдиний "плюс" – валютні надходження будуть стримувати ріст гривні.