Мелкий картофель отличается хорошим вкусом и быстрым приготовлением.

Украинский производитель бэби моркови "Полтава-сад" расширил ассортимент продукции фасованной, мытой мелкой картошкой для быстрого приготовления Baby Lou.

Кстати Украины на пути к новому экспортному рекорду

Бэби картофель – это не отходы производства, так называемый "свинной" картофель, а специально выращенный мелкий картофель вкусных сортов, доработанный и расфасованный для удобного потребления. Его можно запекать, варить, жарить, использовать в различных блюдах.

Новым продуктом заинтересовались не только бытовые потребители, но и рестораторы.

Как ранее сообщалось, украинские производители не в состоянии обеспечить все потребности внутреннего рынка. Поэтому на прилавках магазинов появилась иностранная продукция. Подробнее об этом читайте в материале Агро 24 "Украинские супермаркеты продают литовскую картошку".