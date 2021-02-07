В Украине выращивают уникальный "бэби картофель"
Мелкий картофель отличается хорошим вкусом и быстрым приготовлением.
Источник:East-fruit
Украинский производитель бэби моркови "Полтава-сад" расширил ассортимент продукции фасованной, мытой мелкой картошкой для быстрого приготовления Baby Lou.
Кстати Украины на пути к новому экспортному рекорду
Бэби картофель – это не отходы производства, так называемый "свинной" картофель, а специально выращенный мелкий картофель вкусных сортов, доработанный и расфасованный для удобного потребления. Его можно запекать, варить, жарить, использовать в различных блюдах.
Новым продуктом заинтересовались не только бытовые потребители, но и рестораторы.
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