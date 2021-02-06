Украина на пути к новому экспортному рекорду
Текущий маркетинговый год стал благоприятным для экспортеров украинского зерна.
Источник:AgroPortal
Украинским аграриям удалось собрать третий или четвертый по величине урожай зерновых за все время независимости.
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Это позволит Украине достичь нового экспортного рекорда зерновых. Поскольку цены не снижаются, прибыль гарантированно превысит прошлогодний показатель.
Интересно, что в Государственной фискальной службе отметили, что экспорт зерновых из Украины уменьшился. За 2020/2021 маркетинговый год экспорт составил около 29 миллионов тонн, а это на 21% меньше прошлогоднего показателя.
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