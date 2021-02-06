Текущий маркетинговый год стал благоприятным для экспортеров украинского зерна.

Украинским аграриям удалось собрать третий или четвертый по величине урожай зерновых за все время независимости.

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Это позволит Украине достичь нового экспортного рекорда зерновых. Поскольку цены не снижаются, прибыль гарантированно превысит прошлогодний показатель.

Интересно, что в Государственной фискальной службе отметили, что экспорт зерновых из Украины уменьшился. За 2020/2021 маркетинговый год экспорт составил около 29 миллионов тонн, а это на 21% меньше прошлогоднего показателя.

Украинский животноводство не может похвастаться похожими тенденциями и несет большие убытки. Подробнее об этом читайте в материале Агро 24 "Украинское животноводство понесло убытки в 3 миллиарда гривен".