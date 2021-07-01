В Украине вывели новый плодородный сорт чеснока: каковы его особенности

Селекционер из Белой Церкви Зиновий Сыч вместе с партнерами создали новый сорт чеснока – Айдер. Он может похвастаться плодородием 12 тонн с гектара.

Айдер устойчив к болезням и вредителям. Это сорт низкорослый, поэтому его сажают гуще и собирают больший урожай с малой площади.

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Головки чеснока вырастают до 50 грамм. За образец селекционеры приняли мировые стандарты, их целью было создать сорт, который будет экономически выгоден не только хозяевам, но и фермерам.

Айдер надо сажать на прогретом светлом месте, но не возле картофеля и лука – у них общие болезни. Подходят грядки после тыкв, кабачков, огурцов, капусты или гороха.

Зубцы надо разложить в земле в шахматном порядке. Так корни не будут переплетаться и растения не будут мешать друг другу. Засыпать землей и мульчей из торфа. Это поможет чесноку лучше сойти, подживит ростки и увлажнит почву.

Выкапывают этот чеснок в июле, зрелость видно по стрелкам с семенами. Если дать им созреть – урожая не будет.

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