Айдер стійкий до хвороб і шкідників. Це сорт низькорослий, тому його садять густіше і збирають більший урожай із малої площі.

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Головки часнику виростають до 50 грам. За зразок селекціонери взяли світові стандарти, їхньою метою було створити сорт, який буде економічно вигідний не лише господарям, а й фермерам.

Айдер треба садити на прогрітому світлому місці, але не біля картоплі та цибулі – в них спільні хвороби. Підходять грядки після гарбузів, кабачків, огірків, капусти або гороху.

Зубці треба розкласти в рядках у шаховому порядку. Так коріння не переплітатиметься і рослини не заважатимуть одна одній. Засипати землею та мульчею з торфу. Це допоможе часнику краще зійти, підживить паростки і зволожить ґрунт.

Викопують цей часник у липні, стиглість видно по стрілкам з насінням. Якщо дати їм дозріти — врожаю не буде.

Вчені вивели унікальний сорт огірка. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Огірок без гіркого смаку: вчені вивели новий овоч".