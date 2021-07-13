В Украине взлетели цены на свеклу
13 июля 2021 , 16:40Читати новину українською
Источник:Agronews
Цена украинской свеклы выросла почти вдвое. Подорожание овоща наблюдается на протяжении длительного времени.
Сегодня производители продают свеклу в среднем по 11,3 гривен/килограмм. Это на целых 90% больше, чем в прошлом году.
Интересно Bosch + BASF: начинает работу совместное предприятие по smart-земледелию
Если сравнивать с показателем прошлого месяца, то овощ подорожал на 33%. На 26% свекла подорожала только за последнюю неделю.
Также сообщается, что цена свеклы по регионах отличается. В западном регионе килограмм свеклы стоит 8,5 гривен, в северном – 10,17 гривен, в южном – 13,36 гривен, в центре Украины – 13,17 гривен. Данные по восточному региону пока отсутствуют.
В Украине вывели новый сорт смородины. Подробнее об этом читайте в материале Агро 24 "Десертная смородина: в Украине вывели новую ягоду".