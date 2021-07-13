В Украине взлетели цены на свеклу

Цена украинской свеклы выросла почти вдвое. Подорожание овоща наблюдается на протяжении длительного времени.

Сегодня производители продают свеклу в среднем по 11,3 гривен/килограмм. Это на целых 90% больше, чем в прошлом году.

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Если сравнивать с показателем прошлого месяца, то овощ подорожал на 33%. На 26% свекла подорожала только за последнюю неделю.

Также сообщается, что цена свеклы по регионах отличается. В западном регионе килограмм свеклы стоит 8,5 гривен, в северном – 10,17 гривен, в южном – 13,36 гривен, в центре Украины – 13,17 гривен. Данные по восточному региону пока отсутствуют.

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