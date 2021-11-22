В Украине зафиксировали потрясающий показатель подделки икры: сколько зарабатывают мошенники

Попробовать икру на праздники могут далеко не все. Но если вы даже потратили деньги, гарантий, что вы будете смаковать именно икру, нет никаких.

Качественной икры почти нет

Зачастую в социальной сети Instagram можно найти продовольственные товары по выгодным ценам. Но смогут ли они похвастаться высоким качеством?

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К примеру, покупать икру через интернет точно не стоит. Как показал эксперимент, около 90% икры в инстаграмме – это фальсификат. Кроме того, эта продукция может содержать вещества, которые станут причиной отравления или аллергии.

Также сообщается, что отправлять икру по почте запрещено, ведь она относится к категории скоропортящихся продуктов. Если продавец обещает доставку по почте – скорее всего вы имеете дело с фальсификатом.

Фальсификат икры можно обнаружить по таким признакам, как слишком большие икринки, резкий запах, нехарактерный цвет и слишком привлекательная цена для покупателя.

Довольно часто в поддельных банках за 200 – 250 гривен продают белковую икру, стоимость которой не превышает 30 гривен.