Якісної ікри майже немає

Доволі часто у соціальній мережі Instagram можна знайти продовольчі товари за вигідними цінами. Але чи зможуть вони похизуватися високою якістю?

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Наприклад, купувати ікру через інтернет точно не варто. Як показав експеримент, близко 90% ікри в інстаграм – це фальсифікат. Окрім того, ця продукція може містити речовини, які стануть причиною отруєння або алергії.

Також повідомляється, що надсилати ікру поштою заборонено, адже вона належить до категорії продуктів, які швидко псуються. Якщо продавець обіцяє доставку поштою – скоріш за все, ви маєте справу з фальсифікатом.

Фальсифікат ікри можна виявити по таких ознаках як надто великі ікринки, різкий запах, нехарактерний колір та надто приваблива ціна для покупця.

Доволі часто у підроблених банках за 200 – 250 гривень продають білкову ікру, вартість якої не перевищує 30 гривень.