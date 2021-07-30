В первом полугодии показатель производства индюшатины в Украине вырос на 2,6%, сейчас он составляет 12,7 тысяч тонн свежего и охлажденного мяса.

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Особо положительной динамикой отметился июнь – рост составил целых 31,5% (2,4 тысяч тонн).

Активный положительный рост производства мяса индеек является хорошим сигналом для рынка. Рост показателей свидетельствует о популярности продукта.

Также стоит заметить, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Дааонецький и Луганской областях.

Украинская голубика покоряет иностранные рынки. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Малайзия покупает украинскую органическую голубику".