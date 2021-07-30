В першому півріччі показник виробництва індичатини в Україні виріс на 2,6%, зараз він становить 12,7 тисяч тонн свіжого та охолодженого м'яса.

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Особливою позитивною динамікою відзначився червень – ріст склав цілих 31,5% (2,4 тисяч тонн).

Активний позитивний ріст виробництва м'яса індиків є хорошим сигналом для ринку. Зростання показників свідчить про популярність продукту.

Також варто зауважити, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Дааонецькій та Луганській областях.

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