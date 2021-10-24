Украинская малина покоряет мировой рынок

В этом году цена малины стала почти неподъемной для внутренних покупателей. Это способствует росту активности экспорта продукции.

Замороженная украинская малина имеет хорошие перспективы на рынках ЕС, США и Азии. Наличие рабочей силы в этом сегменте – наше преимущество перед Европой.

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Украинские предприятия могут морозить до 20 тонн малины в сутки. В основном они покупают сырье у крестьян, что является хорошим сигналом для производителей ягод.

Наши главные конкуренты на глобальном рынке – Польша и Сербия – в последние годы уменьшили производство из-за нехватки рабочих для сбора урожая. Благодаря этому Украина сейчас имеет шанс укрепить свои позиции на глобальном рынке.

В этом году Украина должна экспортировать 20 тысяч тонн замороженной малины. Для сравнения, в 2019 году показатель составил всего 12 тысяч тонн в год, а уже в прошлом году он подскочил до 19 тысяч тонн.

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