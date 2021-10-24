Заморожена українська малина має хороші перспективи на ринках ЄС, США та Азії. Наявність робочої сили у цьому сегменті – наша перевага перед Європою.

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Українські підприємства можуть морозити до 20 тонн малини на добу. Здебільшого вони купують сировину у селян, що є хорошим сигналом для виробників ягід.

Наші головні конкуренти на глобальному ринку – Польща та Сербія – останніми роками зменшили виробництво через нестачу робітників для збирання. Завдяки цьому Україна зараз має шанс закріпити свої позиції на глобальному ринку.

Цього року Україна має експортувати 20 тисяч тонн замороженої малини. Для порівняння, у 2019 році показник становив лише 12 тисяч тонн на рік, а вже минулого року він скочив до 19 тисяч тонн.

Полив виноградника суттєво підвищує його врожайність. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Неначе допінг: як звичайний полив збільшує врожайність виноградника".