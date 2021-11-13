Украинская малина "разрывает" глобальный рынок

Отечественные ягодники существенно нарастили экспорт замороженной малины. Наша ягода пользуется большим спросом на глобальном рынке.

Новые "малиновые" рекорды

В августе этого года Украине удалось обновить рекорд экспорта замороженной малины. Украинским ягодникам удалось продать на внешние рынки 5,6 тысяч тонн ягоды.

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Прибыль за проданную продукцию составила примерно 21,5 миллиона долларов. Средняя цена экспортной малины также обновила рекорд – 3,6 доллара за килограмм.

Украинская малина покоряет внешние рынки / Фото Pixabay

Что будет дальше

Впрочем, по подсчету аналитиков, все эти рекорды долго не продержатся и будут побиты еще по итогам сентября, ведь именно на этот месяц приходится пик экспорта замороженной малины. Кроме того, цены и спрос на малину тоже растут в сентябре, что создало для украинских производителей ягоды очень благоприятные условия для поставок на внешние рынки.

Каким был предварительный рекорд

В сентябре 2020 Украина отправила на экспорт 4 тысячи тонн замороженной малины. Этот показатель продержался почти год. Если тенденции рынка сохранятся – в дальнейшем Украина будет наращивать экспортные объемы малины.